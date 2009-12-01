Интернет портал

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки403 просмотра
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Общее описание

Сайт носит информационно рекламный характер. Основным назначением портала является размещение информационных .

Общее описание функционала.

Сайт должен поддерживать следующие функции:

1. Ведение перечня предприятий.

2. Интерактивная карта со ссылками на страницы предприятий с возможностью фильтрации по типу предприятий (Яндекс, Гугл).

3. Поиск организаций по критериям (удаленности от места положения, характеристикам предприятия).

4. Ведение новостных лент.

5. Ведение дополнительных информационных ресурсов (погода, расписания поездов, самолетов, телефоны служб (такси, скорая, милиция, УСБ и т.д.)).

Технические требования

1. Портал должен быть построен на основе трехзвенной сетевой архитектуры.

2. Построение информационной и новостной составляющих на странице должно производится на основании информации в БД. Все картинки, большой объем текстов должны располагаться в объектах типа BLOB.

3. БД сайта должна поддерживать более 100 одновременных подключений.

4. Ссылочная целостность должна поддерживаться на всех страницах портала. Иерархия текущего местоположения пользователя должна отображаться на всех страницах портала.

5. Все внешние ресурсы, на которые размещены ссылки на портале должны открываться в новом окне.

6. Адаптация сайта должна быть проведена для интернет браузеров Firefox и Internet explorer.

Интересна цена и сроки.

Подробное ТЗ после выбора заказчика

14 лет назад
Sselena
Elena Elena 
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
timchuktanya
Татьяна 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$300
60 дней
Обсудили все аспекты работы, отправили документы на подпись, разработали схемы дизайна, утвердили ТЗ. После человек пропал на 4 дня, объявившись сказал, что работать не будем причин не указал. Не рекомендую! Отнятое время гарантировано!
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