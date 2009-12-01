Интернет портал

Нужно 1. Установить и настроить AutoBB на joomla 1.0.х 2. Предложить (из готовых) дизайн Ваше предложение должно содержать 1. Стоимость 2. Сроки 3. Дизайн p.s. нужно быть готовым к тому, что в дальнейшее понадобится сопровождение, консультация, дополнительная настройка (что-то возможно за доп.плату) главный критерий - низкая цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее описание
Сайт носит информационно рекламный характер. Основным назначением портала является размещение информационных .
Общее описание функционала.
Сайт должен поддерживать следующие функции:
1. Ведение перечня предприятий.
2. Интерактивная карта со ссылками на страницы предприятий с возможностью фильтрации по типу предприятий (Яндекс, Гугл).
3. Поиск организаций по критериям (удаленности от места положения, характеристикам предприятия).
4. Ведение новостных лент.
5. Ведение дополнительных информационных ресурсов (погода, расписания поездов, самолетов, телефоны служб (такси, скорая, милиция, УСБ и т.д.)).
Технические требования
1. Портал должен быть построен на основе трехзвенной сетевой архитектуры.
2. Построение информационной и новостной составляющих на странице должно производится на основании информации в БД. Все картинки, большой объем текстов должны располагаться в объектах типа BLOB.
3. БД сайта должна поддерживать более 100 одновременных подключений.
4. Ссылочная целостность должна поддерживаться на всех страницах портала. Иерархия текущего местоположения пользователя должна отображаться на всех страницах портала.
5. Все внешние ресурсы, на которые размещены ссылки на портале должны открываться в новом окне.
6. Адаптация сайта должна быть проведена для интернет браузеров Firefox и Internet explorer.
Интересна цена и сроки.
Подробное ТЗ после выбора заказчика
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