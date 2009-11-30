Сайт для обувной фирмы

Доброго всем времени суток)

Нужно создать сайт, разместить его на хостинге, запустить и отдать админку.

Сайт должен быть с главной страницей, новостной, контактами и альбом-каталог.

Дизайн должен быть легким и уникальным по своей сути.

желательно быть из Киева, для возможности встречи и детального обсуждения ТЗ