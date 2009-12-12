Требуется сайт по продаже готовых курсовых работ

Сервису по написанию готовых студенческих работ на заказ требуется создание сайта по продаже готовых работ. Больше всего нам понравился вот этот сайт http://www.studd.ru/shop/, создать похожий с упором на наш сайт форум. где трудятся авторы пишущие на заказ....Нужна удобная админка чтоб потом я смог добавлять работы, краткое содержание, так же ввести похожую ленту полезных статей, ну если надо поменять контактные данные... Вообщем сроки и цена, правда бюджет ограничен.....