Инвестиционный сайт/проект

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать сайт инвестиционного проекта под ключ

Основные особенности:

- Имеет русифицированное пользовательское меню

- Прием платежей Liberty Reserve полностью автоматический с проверкой сделанного платежа (проверенно работает)!!!

- Открытый исходный код

- Почасовая оплата

- Автоматические выплаты

- Нет привязки к домену!

- Открытый код (возможность менять шаблоны и т.д.)

- Поддерживает электронные системы: Liberty Reserve, WMZ, PM, Яндекс Деньги и др.

- Массовая оплата, мгновенное зачисление средств на счет аккаунта.

- Режим автоматических выплат.

- Гибкая система шаблона для легкого изменения дизайна проекта.

- Ограниченные инвестиционные планы. (дополнительная инфо при контакте)

- Неограниченные планы выплат.

- Поддержка реферальной программы.

- JavaScript Калькулятор.

- Статистика пользователей.

- Блок новостей.

- Обмен денежных валют.

- Регистрация пользователей (имя, пароль, адрес e-mail).

- Полная статистика, выплат, поступлений, процентов, рефералов и т.д.

- Возможность массовой рассылки писем пользователям.

- Возможность выставления штрафов и бонусов для пользователя.

14 лет назад
ser-rich
Игорь 
58 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта сварочного оборудования.

    Сайту www.kemppi.ru требуется редизай + новая cms. ваше представление этого сайта ждем в разделе конкурсные работы. стиль компаниии kemppi + слогон с сайта kemppi.ru должны присутствовать обязательно. рассматриваются только конкурсные работы. аудитория: люди за 40 (то есть, им должно ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать информационно-развлекательный портал.

    $5000

    Необходимо создать информационно развлекательный портал: По сложности, функциональности как: i.ua a.ua ukr.net online.ua http://wday.ru/ Ukr.net Сервисы которые необходимо реализовать: Online – TV Online –FM Веб.камеры - МИР Телепрограмма Знаменитости Эзотерика Новости Игры,мульты флеш Online переводчик СМС –( на русские, украинские операторы и некоторые Европейские.) Курс валют Погода» крупные города Россия ,крупные города Украины» Толковые словари Кулинария Фотоальбомы Тесты Карты Украины ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Здравствуйте! Мне нужен сайт для клана играющего в онлайн игру Lineage 2. Нужен хороший дизайн и функциональность. объясню подробно. Писать или на почту [email protected] или здесь ЛС. В течении 2х-3х дней выложе ТЗ

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание сайтов для партнерки luxcash.ru

    Существует такая партнерская программа - http://www.luxcash.ru/ . Она дает возможность создать свой интернет-магазин. Программа дает возможность скачать скрипты с уже готовым сайтом. Требуется для этого уже готового сайта переработать шаблон, так, чтобы он сохранив свою ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшой сайт-портфолио доменных имен

    Требуется разработать и «изготовить» небольшой сайт-портфолио доменных имен со следующими функциональными элементами: - навигация по рубрикам (категориям); - навигация по тегам (облако тегов); - поиск по названию или фрагменту названия; - встроенный whois; - загрузка доменных имен и задание их ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт

    $250

    Нужно сделать сайт на тему Азартные игры в интернете. Обзоры казино,покера,букмекерских контор. Примеры реализации: http://tiltplanet.ru/ http://www.overbetting.ru/ Это лишь пример функционала.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин драгоценных изделий

    $500

    Здравствуйте! Нам нужен простой интернет-магазин драгоценных изделий. Почему простой – там нет личного кабинета и оплаты через интернет. Самые сложные две страницы – корзина заказов и галерея товара (хотя для кого-то это может быть просто ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт

    Описание в ТЗ. Как смог описал. Без предоплаты. Вся переписка при одобрении через webmoney почту. От вас обязательно персональный атестат. Возможна оплата наличными в Москве.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад