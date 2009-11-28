Здравствуйте!

Нам нужен простой интернет-магазин драгоценных изделий. Почему простой – там нет личного кабинета и оплаты через интернет. Самые сложные две страницы – корзина заказов и галерея товара (хотя для кого-то это может быть просто :)).

Бюджет ограничен 10000 рублями за изготовление сайта. Домен под него покупаем мы. Договор с разработчиком сайта будет оформляться по белому, на юр. лицо.

Самое главное что нас интересует помимо создания интернет-магазина, это то, что разработчик должен быть заинтересован в дальнейшем сотрудничестве (впереди светят еще проекты). Посему разработчику очень желательно жить в Петербурге, чтобы можно было лично встречаться.

В аттаче я прикладываю мокапы сайта + краткую логику.

Мои координаты:

ICQ: 379900881

MSN: [email protected]

Skype: savemydinner