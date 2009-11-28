Сайт аукциона под ключ.

Подключить аяксовую галерею максимально соответсвующую моим тербованиям см ТЗ) к движку. Плюс верстка или шаблон (готов выбрать вместе с Вами). Можете предложить выполнение на движке удобный для Вас, но движок - бесплатным. Оплата строго по факту выполнения. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт аукциона:
Стандартный аукцион с урезанными функциями (нет систем оплат, комиссии аукциона и тп, просто аукцион наподобие 24au. ru). В аукционе также должен присутствовать раздел тендера и раздел распродаж города (по распродажам подробнее в переписке).
Обязательно: панель управления и управление размещением рекламы на сайте. По желанию разработчика аиспользование cms.
Язык программирования не имеет значения.
По оплате: ранее размещал заказ, но он не был исполнен, несмотря на частичную оплату. Поэтому оплата после готовности 100%, гарантирую.
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