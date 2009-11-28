Сайт аукциона под ключ.

Требуется создать сайт аукциона:

Стандартный аукцион с урезанными функциями (нет систем оплат, комиссии аукциона и тп, просто аукцион наподобие 24au. ru). В аукционе также должен присутствовать раздел тендера и раздел распродаж города (по распродажам подробнее в переписке).

Обязательно: панель управления и управление размещением рекламы на сайте. По желанию разработчика аиспользование cms.

Язык программирования не имеет значения.

По оплате: ранее размещал заказ, но он не был исполнен, несмотря на частичную оплату. Поэтому оплата после готовности 100%, гарантирую.