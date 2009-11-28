Сделать подобный сайт по функционалу

Подключить аяксовую галерею максимально соответсвующую моим тербованиям см ТЗ) к движку. Плюс верстка или шаблон (готов выбрать вместе с Вами). Можете предложить выполнение на движке удобный для Вас, но движок - бесплатным. Оплата строго по факту выполнения. ...
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Здравствуй уважаемый фрилансер.
Необходимо сделать сайт по функционалу как wday.ru
Предлагайте цену срок и движок на котором это будет работать.
Предпочтение старым пользователям Веблансера.
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