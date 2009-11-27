Сайт с интернет магазином

Нужен сайт для онлайн тестирования. Пользователь заходит на главную страницу, выбирает один из тестов. Затем переходит на страницу теста. На странице теста должен быть вопрос, четыре-пять ответов в виде чекбоксов, кнопка с ссылкой на картинку в ...