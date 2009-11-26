Разработка сайта на CMS Drupal

$300
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок266 просмотров
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Необходимо создание сайта посвящённого японским рисованным историям. Основное его назначение – каталогизация переведённых историй на русский язык и возможность их просмотра (чтения) прямо с сайта. Основная идея взята у сайта www.mangafox.com и в большинстве случаев функционал будет копироваться с этого ресурса.

Drupal
14 лет назад
gnazar
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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