Нужен сайт на страничку-две

Собственно необходимо создание, поддержка и раскрутка простого информационного сайта. Сайт для небольшой турфирмы - не надо делать навороченным, так же желательно что бы велась его поддержка и раскрутка(в ваших же интересах заработаете больше). С гонораром не обидят. ...
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Нужен сайт на одну-две страницы, по шаблону, с подпиской на рассылку писем + установить программу для рассылки ( программа имеется). Сайт по типу www.house-business.com
P.S. не забывайте сразу указывать сумму и сроки
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