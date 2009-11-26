Работа по созданию сети городских порталов, Москва

-сайт для размещения объявлений о недвижимости. Пример http://baza.farpost.ru/realty/ На сайте должна быть система аккаунтов, у аккаунта есть определенное количество объявлений которые можно опубликовать. Должна быть удобная форма поиска, как на сайтах о продажи авто. Также наличие ...
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Удаленная работа с регулярным посещением офиса м.Арбатская, Смоленская.
Постоянная работа по созданию сети городских порталов на Joomla, не менее 8 часов в день. Верстка сайтов на основе нашего дизайна, вставка скриптов и текстов, поиск информации в интернете, обработка рисунков, регистрация новых доменов и размещение их на хостинге. Поиск нужных фрилансеров для создания дизайна и скриптов, отслеживание их работы и оплаты. Возможно оформление по ТК.
Требования: опыт работы не менее 3 лет в создании сайтов, не менее 5 сайтов сделанных Вами иди под Вашим руководством, знание php, Photoshop, Coreldraw, MySQL, Joomla.
Огромная просьба писать только на почту:
admin(сами знаете, что)franchising.Su
Пожалуйста, укажите в теме письма "web-master weblancer.net"
Также обязательно укажите:
1. подробно опыт работы,
2. ссылка на портфолио,
3. сколько часов в день можете работать
3. Ваши минимальные требования по зарплате при 8-часовом дне,
4. телефон для связи.
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