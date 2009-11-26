Работа по созданию сети городских порталов, Москва

Удаленная работа с регулярным посещением офиса м.Арбатская, Смоленская.

Постоянная работа по созданию сети городских порталов на Joomla, не менее 8 часов в день. Верстка сайтов на основе нашего дизайна, вставка скриптов и текстов, поиск информации в интернете, обработка рисунков, регистрация новых доменов и размещение их на хостинге. Поиск нужных фрилансеров для создания дизайна и скриптов, отслеживание их работы и оплаты. Возможно оформление по ТК.

Требования: опыт работы не менее 3 лет в создании сайтов, не менее 5 сайтов сделанных Вами иди под Вашим руководством, знание php, Photoshop, Coreldraw, MySQL, Joomla.

Огромная просьба писать только на почту:

admin(сами знаете, что)franchising.Su

Пожалуйста, укажите в теме письма "web-master weblancer.net"

Также обязательно укажите:

1. подробно опыт работы,

2. ссылка на портфолио,

3. сколько часов в день можете работать

3. Ваши минимальные требования по зарплате при 8-часовом дне,

4. телефон для связи.