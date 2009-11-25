Проект "Поиск работы"

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок308 просмотров
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Здравствуйте, ув. Фрилансеры!

Требуется в заданный срок разработать копию сайта по поиску вакансий (работы): http://hh.ru/

Внимание!

В ответах к этому проекту от Вас ждём Сроки и Бюджеты (В Обязательном порядке!), все

Большое спасибо!

14 лет назад
uk_finder
Василий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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