Программирование портала

Нужна сформированная и сработавшаяся команда разработчиков (программисты, верстальщики).

Работа должна будет сдаваться поэтапно, оплачиваться по "Безопасной сделке", либо по договору

Пожалуйста указывайте ссылки на 3 ваших лучших/сложных/любопытных работы с их кратким описанием (задача, особенности, приминяемые технологии, нагрузки на систему).

Сроки: 3 месяца (учитывая альфа-тестирование)

БД почти готово, системный архитектор у нас есть.

ТЗ на пользовательскую и администраторску часть готовы. Будет выслано кандидатам.