Нужен сайт

$250
Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки395 просмотров
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Основное назначение сайта - это скачивание mp3 за деньги.

Сайт необходимо сделать на joomla или другой бесплатной cms на бесплатном шаблоне, т.е. уникальный дизайн не требуется.

Цель: Создать ресурс, позволяющий быстро и удобно скачать понравившуюся музыку, мелодии, обои.

Задачи:

1. Предварительное прослушивание музыки, скачивание музыки

2. Электронные системы оплаты(возможно понадобится и sms биллинг).

3. Программы по скачиванию файлов с файлообменников (letitbit.net ; depositfiles.com)

4. Скачивание обоев

Пользователи сайта:

Сайт ориентирован на молодое поколение. Приблизительный возраст среднестатистического пользователя 16 – 25 лет.

Рамки проекта:

На сайте будут работать предварительное прослушивание музыки, просмотр обоев, оплата за скачиваемую музыку, переход по ссылке для скачивания с файлообменников. Информация в любом разделе сайта можно будет редактировать с помощью CMS(админ панель для управления содержимым сайта). На сайте должна быть кнопка на партнерские ссылки и личный аттестат.

Разделы сайта:

1.Главная(на главной странице будет располагаться обзорная информация, для чего этот сайт создан, кому может быть полезен итд.)

2.Мелодии(в данном разделе будут располагаться мелодии с возможность прослушивания и скачивания после оплаты)

3.Музыка(в данном разделе будет располагаться музыка с возможность прослушивания и скачивания после оплаты)

4.Обои(в данном разделе будут располагаться обои с возможность просмотра и скачивания)

5.Программы(Раздел будет перенапряавлять на файло-обменники)

6.Контакты(на странице будет содержаться контактная информация)

14 лет назад
Alex_man
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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