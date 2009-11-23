Cоздать каталог компаний на самописной CMS

$500
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок347 просмотров
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Нужен опытный PHP программист для создания каталога компаний на самописной КМС. Каталог по всей России с возможностью выбора города, в принципе все стандартно – ЧПУ, регистрация пользователей для добавление компаний и новостей, в каждом городе рубрики и подрубрики, в рубриках сортировка по рейтингу, дате, названию, в карточках компаний название, описание, контакты, рейтинг, комментарии, счетчики просмотра карточки и счетчик перехода на сайт, теги. Отдельная админка у пользователей (в рамках диза) и админа. У пользователей в админке добавление компаний, статистика по ним, добавление новостей. У админа все остальное ;-)

Большое внимание надо уделить быстродействию каталога, надо кеширование которое бы корректно работало со счетчиками, рейтингами, комментариями и прочем.

В будущем надо будет прикрутить оплату услуг через webmaney, яндекс деньги и т.д. А также возможность добавления товаров компаниями... Разумеется за отдельные деньги...

Бюджет до 500$ без дизайна, от Вас символический дизайн и кмс, и помощь при натягивании своего дизайна (пока не готов). Если с дизайном то еще 50$!

За более подробной информацией в асю 216-281-78семь

P.S. услуги по созданию сайта на Joomle, Drupale и прочем не предлагать! Нужна гибкая кмс, заточеная под конкретно этот проект!

14 лет назад
-Deimos-
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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