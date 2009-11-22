Надо сделать небольшой сайт!

Нужно создать копию сайта http://exist.ru/ Дизайн не важен, важен функционал, особенно гибкий каталог, ну и желательно наполнение. Прошу указывать цену, сроки, и движок. Так же обязательно создание подобных проектов с указанием ссылок на них. Если движок самописный то ...