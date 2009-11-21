Копия сайта

Нужно создать копию сайта http://exist.ru/

Дизайн не важен, важен функционал, особенно гибкий каталог, ну и желательно наполнение.

Прошу указывать цену, сроки, и движок. Так же обязательно создание подобных проектов с указанием ссылок на них.

Если движок самописный то желательно указать фукнционал и опять таки привести примеры работ.

ПОВТОРЯЮ: нужна гибкая работа каталога на уровне сайта http://exist.ru/

Бюджет соответственно немалый, прекрасно понимаю, но и работа не простая.