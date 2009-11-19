Сделать быстро маленький сайт!

Необходимо создание сайта, на основе шаблона Joomla. Сам шаблон создан, надо внести в него небольшие изменения, подчистить и дополнить немного функционал. Что должно быть на сайте: Основная страница – на ней размещается текст и фотографии. Пользователь может загрузить ...
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Доброе утро!
Мне нужно сделать сайт из одной страницы по примеру который дам.
Сайт очень маленький. Движек на Ваш Выбор.
Предоплата есть только после набросков.
Сумма 50$ Срок 1-2 дня.
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