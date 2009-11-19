Сделать быстро маленький сайт!

$50
Сайты «под ключ»Закрыт46 заявок611 просмотров
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Доброе утро!

Мне нужно сделать сайт из одной страницы по примеру который дам.

Сайт очень маленький. Движек на Ваш Выбор.

Предоплата есть только после набросков.

Сумма 50$ Срок 1-2 дня.

14 лет назад
newcoops
Максим 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
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