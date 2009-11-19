Интернет-магазин

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок486 просмотров
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Добрый день!

Ищу специалиста с Украины.

Требуется:

1. Создание логотипа компании.

2. Создание интернет-магазина(продажа шин).

3. Выод сайта в ТОП-3(Гугл и Яндекс) по запросам

шины зимние

шины летние

резина летняя

шина летняя

грузовая шина

+ещё несколько НЧ запросов(до15)

Так как проект первый буду полагаться на специалиста с положительной историей отзывов и готового выполнить все три пункта.

Укажите в Ваших предложениях по каждому пункту сроки и стоимость.

14 лет назад
vige
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
djpicasso
Игорь 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$700
10 дней
Был написан магазин, сделан дизайн..заказчикку понравилось. Но через какое-то время он пропал... В итоге в сети обнаружил его интернет-магазин с примерным лого как сделал его я. Думаю боле писать нечего...
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