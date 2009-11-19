Интернет-магазин

Добрый день!

Ищу специалиста с Украины.

Требуется:

1. Создание логотипа компании.

2. Создание интернет-магазина(продажа шин).

3. Выод сайта в ТОП-3(Гугл и Яндекс) по запросам

шины зимние

шины летние

резина летняя

шина летняя

грузовая шина

+ещё несколько НЧ запросов(до15)

Так как проект первый буду полагаться на специалиста с положительной историей отзывов и готового выполнить все три пункта.

Укажите в Ваших предложениях по каждому пункту сроки и стоимость.