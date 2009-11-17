Создать сайт

Сайт состоит из таких частей: 1.Вопросы-ответы как на мейле http://otvet.mail.ru/open/ Там должны быть и баллы по той же схеме как на мейле, чтобы мотивировать посетителей. За каждый ответ +3 балла, за комментарий +2, за лучший ответ +10 б. Система штрафов – на 100 баллов и больше (за рекламу , оскорбления и т.д.)

2. Объявления http://www.olx.ru/ пример

3.Каталог статей, где пользователи могут размещать бесплатно или продавать свои статьи.

4. Поиск по сайту и панель регистрации для пользователей , удобная админка (для меня)

Интересует цена за весь проект – эти три пункта объединены в один сайт. И цена по отдельности. Планирую создать вначале раздел номер 1 и 4, а потом дописывать раз в месяц по следующему разделу. Движок долже быть самописный. Желательно, чтобы сайт делал вебмастер, владеющий сео,т.к. потом ему же закажу и продвижение. Жду Ваших предложений в аську 453850496, только прошу четко в сообщении указать цену и детали выполнения (язык, формат и т.д..) цену за первую часть проекта и за все. Поймите правильно, катастрофически не хватает времени просто на общение. Если цена устроит, продолжим обсуждение проекта.

Так же прошу откликнуться только украинских вебмастеров и желательно имеющих ЧП и готовых сотрудничать с фирмой ООО по договору с мокрой печатью.Спасибо!