Поставить шаблон на шорошую цмс+немного доработать

Есть простенький шаблон который срочно надо натянуть на хорошую цмс, которая в будущим сможет поддерживать 15 языков, пока будут 3, вве текста должны редактироваться из админ панели.

Моё виденье в прилаженном файле, в предложении пожалуйста указывайте примерную цену на то что видите,

Шаблон уже в хтмл, сайт залил на car.4y.garm.lv но из за днс мог не появиться.