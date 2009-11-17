Поставить шаблон на шорошую цмс+немного доработать

Добрый день! В приложении верстка и пояснительная записка (она же ТЗ) Пишите внизу цену, срок, и cms на которой вы думаете лучше сделать. ЦЕНУ ПИШИТЕ - ИНАЧЕ ИГНОР!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть простенький шаблон который срочно надо натянуть на хорошую цмс, которая в будущим сможет поддерживать 15 языков, пока будут 3, вве текста должны редактироваться из админ панели.
Моё виденье в прилаженном файле, в предложении пожалуйста указывайте примерную цену на то что видите,
Шаблон уже в хтмл, сайт залил на car.4y.garm.lv но из за днс мог не появиться.
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