Большой веб проект

Для вновь образующейся веб-студии необходимы: название (должно соответствовать свободному домену в зоне .ru), логотип, фирменный стиль, сайт под ключ. Было принято правильное решение передать все это в руки одного исполнителя, что существенно облегчает ему задачу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскивается фриленсер, группа или студия (все с приставкой ОПЫТНЫЙ!!!) для выполнения большого и достаточно сложного веб проекта (финансовая тематика).
Для ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте заявки. Если на вебленсере ваше портфолио представлено не полностью, то, также, ссылку на "где посмотреть".
Пожалуйста, если вы "молодой, но легкообучаемый" и(или) студент не тратьте ваше время.
Также условием подачи заявки является наличие свободного времени.
Спасибо
Дополнение: основной вид работы - Программирование !!!!
Дополнение 2 (2009-11-17): Прошу прощения у тех, кому не ответил, испонитель определен
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