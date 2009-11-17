Большой веб проект

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка315 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскивается фриленсер, группа или студия (все с приставкой ОПЫТНЫЙ!!!) для выполнения большого и достаточно сложного веб проекта (финансовая тематика).

Для ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте заявки. Если на вебленсере ваше портфолио представлено не полностью, то, также, ссылку на "где посмотреть".

Пожалуйста, если вы "молодой, но легкообучаемый" и(или) студент не тратьте ваше время.

Также условием подачи заявки является наличие свободного времени.

Спасибо

Дополнение: основной вид работы - Программирование !!!!

Дополнение 2 (2009-11-17): Прошу прощения у тех, кому не ответил, испонитель определен

14 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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