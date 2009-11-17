Большой веб проект

Разыскивается фриленсер, группа или студия (все с приставкой ОПЫТНЫЙ!!!) для выполнения большого и достаточно сложного веб проекта (финансовая тематика).

Для ознакомления с ТЗ, пожалуйста, оставляйте заявки. Если на вебленсере ваше портфолио представлено не полностью, то, также, ссылку на "где посмотреть".

Пожалуйста, если вы "молодой, но легкообучаемый" и(или) студент не тратьте ваше время.

Также условием подачи заявки является наличие свободного времени.

Спасибо

Дополнение: основной вид работы - Программирование !!!!

Дополнение 2 (2009-11-17): Прошу прощения у тех, кому не ответил, испонитель определен