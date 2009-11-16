Создание казино-аналога grand-casino.com

Нужен сайт по продукции winalite ТЗ: CMS(можно wordpress, joomla, dle). Просто это для того, чтоб сайт сразу обладал панелью администратора(возможность менять/добавлять контент и.д.д) Ну, сайт нужно будет наполнить базово(создать пару разделов, страниц, чтоб показать что-то) Разделы(предварительно): -Главная -О компании -Продукция... -Контакты(в этом разделе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо скрипт казино-аналога grand-casino.com
Писать цену и сроки, предложения скрыты от других пользователей.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $500
Добрый день, господа. Нужен сайт "под ключ". Информация: 1. Сфера деятельности компании: Сайт будет торговый с упором на стройматериалы и инженерию. 2. Кто является основным потребителем ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать файлообменник подобный http://www.elite-file.ru/.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходим красивый сайт визитка по продаже дров с пунктами О КОМПАНИИ, ЦЕНЫ, ОНТАКТЫСайты «под ключ»66 заявокЗакрыт14 лет назад
Описание проекта Сайт предоставляет собой каталог бесплатных и платных java книг для мобильных телефонов с возможностью скачивания. Страницы сайта Главная – отображаются блоки «популярные», «новинки», «каталог», "новости" Каталог – древовидная многоуровневая структура по категориям Новости ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, господа. Нужен сайт "под ключ". интернет-магазина автозапчастей Хостинг http://masterhost.ru Требования к сайту: интернет магазин на Joomla 1.5.10 и Virtuemart 1.1.3. + простой шаблон+разместить все на http://masterhost.ru Информация: Сфера деятельности компании: Продажа автозапчасти, Сайт будет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен кастомизированный шаблон для wordpress (дизайн и функционал). Пишите в ПМ свой емаил, а я вышлю приглашение на воркспэйс со схемой вэб портала (секции, функционал и т.д.), так же я могу послать пример подобного проекта. ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $333
Нужен сайт объявлений по недвижимости: регион - Москва и Московская область пример реализации http://realty.dmir.ru/ функционал тот же наиболее важные моменты: 1.посмотрите как на примере сделан поиск по карте метро Москвы+ аналогичная для Подмосковья; 2.нужен биллинг смс, и кошелек юзера WMR Оплата ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать клон сайта для размещения объявлений о продаже/покупки номеров. C вопросами и предложениями [email protected] или icq 586286620.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Основным назначением Сайта является создание вебсервиса "ручной" регистрации, добавления информации в сети Интернет.ПРИИМУЩЕСТВО КОМАНДАМ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТЗ в ПриложениеСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт14 лет назад