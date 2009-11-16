Создание казино-аналога grand-casino.com

Нужен сайт по продукции winalite ТЗ: CMS(можно wordpress, joomla, dle). Просто это для того, чтоб сайт сразу обладал панелью администратора(возможность менять/добавлять контент и.д.д) Ну, сайт нужно будет наполнить базово(создать пару разделов, страниц, чтоб показать что-то) Разделы(предварительно): -Главная -О компании -Продукция... -Контакты(в этом разделе ...