Добрый день, господа.

Нужен сайт "под ключ".

Информация:

1. Сфера деятельности компании: Сайт будет торговый с упором на стройматериалы и инженерию.

2. Кто является основным потребителем услуг: Частники , фирмы

3. Адреса сайтов конкурентов которые нравятся:

http://www.buderus-spb.ru

http://www.lenta.com/ - не конкурент, но идея очень нравится: хотелось бы

примерно такое же.

http://www.ikea.com/ru

http://www.metro-cc.ru

http://www.auchan.ru/

Примерная структура главной страницы:

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Новости

Котлы (Когда нажимаем на эту строку – появляется страничка с суперценами на котлы разных производителей:

1.1. Wolf

1.2. Buderus

1.3. Viessmann и т.д.

Инженерная сантехника (Когда нажимаем на эту строку – появляется страничка с суперценами на инженерную сантехнику:

1.4. Радиаторы

1.5. Труба

1.6. Запорная арматура

1.7. Фитинги и т.д.

-Стройматериалы

-Монтажные работы

-Строительные работы

-Аренда техники

-Сервис инженерных систем

-Техническая информация

-Контакты

ps: Шаблонные предложения - НЕ РАССМАТРИВАЮ. Личная встреча в Санкт-Петербурге ОБЯЗАТЕЛЬНА!