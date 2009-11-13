Создание интернет магазина

$350
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок336 просмотров
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Здравствуйте!

Интересует создание интернет-магазина парфюмерии (до 5- 7 дней) до - 350$ с наполнением (минимум функций, главное качество работы и вид!)

Требования к сайту:

-хорошая оптимизация к поисковым системам;

-качественный дизайн (стильный, легкий, яркий, практичный\удобный) сайта;

-привязка всех цен к курсу $ (возможность при смене (мною) основного курса, автоматически менять все цены);

- наличие функции "презвоните мне";

-счетчик посетителей;

-форма оплаты наличные и "предложение" о переводе через банк;

-корзина (после выбора товара, заполнение всех данных на одной странице);

-каталог (два типа входа), меню: поиск по сайту, акции, новости, инфо о товаре, доставка, контакты.

И ВСЕ!!!

Шаблон основного каталога и подкаталога есть. Для некоторых изображений тоже. Нужен шаблон\макет главной страницы (фото+ или фото как образ на всю страницу(цы), на тему океан\корабль\остров\сундук с парфюмами.... или типа того. Главное качество (все четко и аккуратно).

P.s. Отдельно\дополнительно - вывод в ТОП 10 google и yandex (оплата по факту присутствия в ТОП). Контекстная реклама (реальные цены). Т.е. если будет предложение "все под ключ" по нормальной цене готов сотрудничать!!! При гарантиях готов к частичной предоплате.

Украина г.Киев

14 лет назад
vip-xxs
Максим 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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