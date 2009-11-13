Все сайты на одном хостинге. CMS joomla 1.0.12 уже установлена на всех сайтах. Два сайта перенести с других хостингов, плюс мигрировать с DLE на Joomla. 10 штук нужно настроить "с нуля" на стандартных шаблонах. Разделы на всех сайтах одинаковые: 1. ...
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Здравствуйте!
Интересует создание интернет-магазина парфюмерии (до 5- 7 дней) до - 350$ с наполнением (минимум функций, главное качество работы и вид!)
Требования к сайту:
-хорошая оптимизация к поисковым системам;
-качественный дизайн (стильный, легкий, яркий, практичный\удобный) сайта;
-привязка всех цен к курсу $ (возможность при смене (мною) основного курса, автоматически менять все цены);
- наличие функции "презвоните мне";
-счетчик посетителей;
-форма оплаты наличные и "предложение" о переводе через банк;
-корзина (после выбора товара, заполнение всех данных на одной странице);
-каталог (два типа входа), меню: поиск по сайту, акции, новости, инфо о товаре, доставка, контакты.
И ВСЕ!!!
Шаблон основного каталога и подкаталога есть. Для некоторых изображений тоже. Нужен шаблон\макет главной страницы (фото+ или фото как образ на всю страницу(цы), на тему океан\корабль\остров\сундук с парфюмами.... или типа того. Главное качество (все четко и аккуратно).
P.s. Отдельно\дополнительно - вывод в ТОП 10 google и yandex (оплата по факту присутствия в ТОП). Контекстная реклама (реальные цены). Т.е. если будет предложение "все под ключ" по нормальной цене готов сотрудничать!!! При гарантиях готов к частичной предоплате.
Украина г.Киев
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