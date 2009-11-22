Сателлиты 12 шт.

$100
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки267 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все сайты на одном хостинге.

CMS joomla 1.0.12 уже установлена на всех сайтах.

Два сайта перенести с других хостингов, плюс мигрировать с DLE на Joomla.

10 штук нужно настроить "с нуля" на стандартных шаблонах.

Разделы на всех сайтах одинаковые:

1. тематический раздел сайта (с подразделами)

2. Галерея

3. Форум

4. Контакты

5. Обратная связь

Работа на сегодня и завтра.

Оплата по факту сдачи работы - все 12 сайтов должны быть доступны с нового хостинга.

Наполнять сайты контентом не нужно.

14 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
y0o
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$140
2 дня
1. Основная работа выполнена быстро и качественно. 2. Добавлен дополнительные функции. 3. Предоставлен подробный отчёт о проделанной работе. 4. Я получил гарантию на проделанные работы. 5. Общение профессиональное, мысли подхватываются "на лету". В целом, Проект выполнен на отлично! Благодарю.
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