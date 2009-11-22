Сателлиты 12 шт.

Требуется создать свежий конструктор jimm 0.6.х и 0.7.х версий, необходимо наличие самых разных смайликов, иконок, звуков и так далее (всего того, что присуще конструктору). Нужен свежий дизайн в стиле web 2.0. Оплата по факту выполнения. Либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все сайты на одном хостинге.
CMS joomla 1.0.12 уже установлена на всех сайтах.
Два сайта перенести с других хостингов, плюс мигрировать с DLE на Joomla.
10 штук нужно настроить "с нуля" на стандартных шаблонах.
Разделы на всех сайтах одинаковые:
1. тематический раздел сайта (с подразделами)
2. Галерея
3. Форум
4. Контакты
5. Обратная связь
Работа на сегодня и завтра.
Оплата по факту сдачи работы - все 12 сайтов должны быть доступны с нового хостинга.
Наполнять сайты контентом не нужно.
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