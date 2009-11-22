Сателлиты 12 шт.

Все сайты на одном хостинге.

CMS joomla 1.0.12 уже установлена на всех сайтах.

Два сайта перенести с других хостингов, плюс мигрировать с DLE на Joomla.

10 штук нужно настроить "с нуля" на стандартных шаблонах.

Разделы на всех сайтах одинаковые:

1. тематический раздел сайта (с подразделами)

2. Галерея

3. Форум

4. Контакты

5. Обратная связь

Работа на сегодня и завтра.

Оплата по факту сдачи работы - все 12 сайтов должны быть доступны с нового хостинга.

Наполнять сайты контентом не нужно.