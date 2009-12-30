Приватный для AlexsimA

Довольна работой с AleximA (Серафимой), все сделано точно в соответствии с пожеланиями, очень оперативно. Выполнены все требующиеся правки, которых мы вносили немало, в этой связи отдельное спасибо за терпение. Обращаясь к Серафиме можно быть уверенным , что идеи проекта воплотятся полноценно и креативно. Большое Вам спасибо!