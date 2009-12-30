Приватный для AlexsimA

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок245 просмотров
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Сайт детского оздоровительного центра

14 лет назад
MoonBeam
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
21 день назад
14 лет назад
$1000
30 дней
Довольна работой с AleximA (Серафимой), все сделано точно в соответствии с пожеланиями, очень оперативно. Выполнены все требующиеся правки, которых мы вносили немало, в этой связи отдельное спасибо за терпение. Обращаясь к Серафиме можно быть уверенным , что идеи проекта воплотятся полноценно и креативно. Большое Вам спасибо!
Большое спасибо за проект. Наталья - замечательный заказчик и очень хороший человек. Я желаю успеха и процветания вашему благородному делу и всего самого доброго Вам и Вашей семье.
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