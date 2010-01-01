Клонирование - локализация австралийского портала

$1000
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок514 просмотров
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Ваша задача - создать полностью функциональный аналог сайта domain.com.au.

Нужна оптимизированная по производительности копия сайта, необходимо реализовать весь функционал сайта domain.com.au на русском языке для России, с сохранением структуры и схемы взаимодействия пользователей с сайтом, также нужны он-лайн и смс платежи.

Выбор средств разработки остается за исполнителем.

14 лет назад
freediver
Россия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
myLonger
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней
Приятная в общении девушка-программист-дизайнер Анна ответственно подошла к выполнению поставленных задач и завершила проект в оговоренные сроки, в точности выполнив все наши требования. Спасибо.
Отвественный заказчик и приятный в общении человек, таких редко встретишь. Спасибо.
concord
Юрий 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
14 лет назад
$300
10 дней
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