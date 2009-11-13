Сайт обменного пункта

Добрый день. Необходимо скопировать сайт. www.storage***-systems.ru ... без звездочек Ася: 208-514-990 Оплата по факту.
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Необходим сайт обмена электронных валют, + ввод вывод денег в систему.
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