Нужен простой - сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен55 заявок549 просмотров
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Требуется простой сайт - визитка, содержащий информацию о компании и портфолио выполненных работ.

На шустрой CMS, скорее всего бесплатной. Возможно использование шаблонов.

Тех задание во вложенном файле.

Бюджет до 5000 руб.

Жду предложений Ваших услуг.

14 лет назад
BLC
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
14 лет назад
$80
4 дня
Виталий показал себя как отличный дизайнер и ответственный исполнитель- за небольшие деньги создал приятный графически, качественный и функциональный сайт. От совместного сотрудничества у меня остались самые приятные впечатления. Еще обращусь сам и всем рекомендую!
Работать с Дмитрием было очень интересно. Ставил неординарные задачи, которые я успешно решил. Оплата производилась поэтапно и своевременно. Рекомендую как ответственного заказчика и человека, который чётко ставит задачи.
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