Сайт продавец

Необходимо создать сайт, аналогичный http://mcdonaldsdostavka.ru/

ТЗ нет, все уже представлено на сайте. Обычный интернет магазин с вкусным наполнением.

Изменения будут, но незначительные, только в контенте и клипарте. Схема, логика-всё под копирку.

От Вас портфолио, цена, сроки, условия.

Подробности в переписке.

Оплата любая, по договору безопасной сделки.

Будем реалистами, космических цен не надо. Здесь все достаточно просто.

Спасибо.