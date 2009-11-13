Сайт продавец

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок392 просмотра
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Необходимо создать сайт, аналогичный http://mcdonaldsdostavka.ru/

ТЗ нет, все уже представлено на сайте. Обычный интернет магазин с вкусным наполнением.

Изменения будут, но незначительные, только в контенте и клипарте. Схема, логика-всё под копирку.

От Вас портфолио, цена, сроки, условия.

Подробности в переписке.

Оплата любая, по договору безопасной сделки.

Будем реалистами, космических цен не надо. Здесь все достаточно просто.

Спасибо.

14 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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