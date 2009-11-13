Создание сайта знакомств под ключ

$100
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок328 просмотров
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Необходимо сделать сайт знакомств, похожий на xxxodnoklassniki.com бесплатный движок с аналогичным, аскетичным дизайном + прикрутить и настроить скрипт географической привязки посетителя по IP. (в сети есть готовые,бесплатные)

14 лет назад
aleex
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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