Создание сайта знакомств под ключ

Ваша задача - создать полностью функциональный аналог сайта domain.com.au. Нужна оптимизированная по производительности копия сайта, необходимо реализовать весь функционал сайта domain.com.au на русском языке для России, с сохранением структуры и схемы взаимодействия пользователей с сайтом, также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт знакомств, похожий на xxxodnoklassniki.com бесплатный движок с аналогичным, аскетичным дизайном + прикрутить и настроить скрипт географической привязки посетителя по IP. (в сети есть готовые,бесплатные)
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Сателлит только по одному разделу - Лазерное шоу. http://www.mechatron.ru/mshow3.html. Добавить неслько разделов по теме. На сайте должно быть около 20-30 страниц. Шаблон дизайн сайта см. на http://www.lasernoeshow.ru/ Жду предложения по цене.Закрыт14 лет назад
Вообщем так,хочу движок\скрипт букмекерской конторы betcity.ru или копию,близнице Вообщем скхожую рабочую систему. тобишь ТЗ сама контора бетсити. В дизайне нужно изменить только фон и расположение кнопок... без флэш live... сколько будет стоить такое удовольствие... Сразу предупреждаю пихать скрипты которые я ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер! Мне нужен сайт под ключ с фотогалереей. Дизайн есть. ЦМС только бесплатные указывайте какие, сроки и стоимость. Без них предложения не рассматриваю. ТЗ имеется. Спасибо!Закрыт14 лет назад
За основу можно взять sbornet.ru Нужен основной код сайта в среде Zend Framework. дизайн - согласовоный шаблон на выбор. необходимо в первую очередь реализовать добавление новых акций и прием средств.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать сайт, аналогичный http://mcdonaldsdostavka.ru/ ТЗ нет, все уже представлено на сайте. Обычный интернет магазин с вкусным наполнением. Изменения будут, но незначительные, только в контенте и клипарте. Схема, логика-всё под копирку. От Вас портфолио, цена, сроки, ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт детского оздоровительного центраЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Необходим сайт обмена электронных валют, + ввод вывод денег в систему.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется простой сайт - визитка, содержащий информацию о компании и портфолио выполненных работ. На шустрой CMS, скорее всего бесплатной. Возможно использование шаблонов. Тех задание во вложенном файле. Бюджет до 5000 руб. Жду предложений Ваших услуг.Завершен14 лет назад
- $500
Необходим сайт наподобие _smsobmennik_._ru или _telemon_._ru. Интересует под ключ. Дизайн+скрипт+установка+настройка.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад