Сделать сателлит сайта mechatron.ru

Необходимо создать сайт, аналогичный http://mcdonaldsdostavka.ru/ ТЗ нет, все уже представлено на сайте. Обычный интернет магазин с вкусным наполнением. Изменения будут, но незначительные, только в контенте и клипарте. Схема, логика-всё под копирку. От Вас портфолио, цена, сроки, ...