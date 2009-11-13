Ваша задача - создать полностью функциональный аналог сайта domain.com.au. Нужна оптимизированная по производительности копия сайта, необходимо реализовать весь функционал сайта domain.com.au на русском языке для России, с сохранением структуры и схемы взаимодействия пользователей с сайтом, также ...
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Вообщем так,хочу движок\скрипт букмекерской конторы betcity.ru или копию,близнице
Вообщем скхожую рабочую систему.
тобишь ТЗ сама контора бетсити.
В дизайне нужно изменить только фон и расположение кнопок...
без флэш live...
сколько будет стоить такое удовольствие...
Сразу предупреждаю пихать скрипты которые я и сам могу скачать не стоит.
*Оплата сразу после тестирования системы на хостинге через админ панель.
ICQ 570733500
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