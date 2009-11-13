Вообщем так,хочу движок\скрипт букмекерской конторы betcity.ru или копию,близнице

Вообщем скхожую рабочую систему.

тобишь ТЗ сама контора бетсити.

В дизайне нужно изменить только фон и расположение кнопок...

без флэш live...

сколько будет стоить такое удовольствие...

Сразу предупреждаю пихать скрипты которые я и сам могу скачать не стоит.

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