Конструктор ICQ Jimm

Требуется создать свежий конструктор jimm 0.6.х и 0.7.х версий, необходимо наличие самых разных смайликов, иконок, звуков и так далее (всего того, что присуще конструктору). Нужен свежий дизайн в стиле web 2.0.

Оплата по факту выполнения. Либо предоплата по факту получения первых результатов по договоренности.