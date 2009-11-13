Сайт. Фэнтези. Страница писателя.

Тех.задание (краткое)

Сайт писателя: Мне нужно просто красивая главная страница и немного флеш на ней для обозначения эффекта магии. + Две страницы – вроде обложки книги (рисунки по сюжету). Остальные странички, типа об авторе и т.д. попроще. На главную страницу можно что-то типа этого: la2crazy.ru/ А вот www.rofland.ru/ стиль в котором выполнен рисунок здесь, подойдёт для страниц-обложек. Текст самих книг конечно должен быть на чём-то вроде пергаментного свитка развёрнутого на двух коротких, не знаю, как это называется, назовём их жезлах, каменных или железных. И конечно "набалдашники" у них должны быть покрыты таинственными письменами. И некое обрамление у окошка для написания отзывов. Все рисунки должны быть реалистичными.

Примеры рисунков, которые можно использовать при оформлении:

http://narod.ru/disk/15056798000/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8.rar.html

Здесь: http://www.bioware.com/ и хороший пример (регистрация \ пароль) для обрамления окошка отзывав. И удачна переданная атмосфера на шапке сайта отображающая и добро и зло. Такой же смысл должен быть и на моей главной страничке. На этом сайте: http://www.bioware.com/ правильно нарисованы персонажа не-люди. Они не должны выглядеть комично, а совсем даже на оборот.

Этот сайт: http://www.saizenmedia.com/everquest/portal1/ вполне отражает общее качество. И минимум флеш и красивая иллюстрация.

Так же будет необходимо сделать доступ к прочтению книг с сайта и скачивание в нескольких популярных форматах (как для электронных книг). Весь доступ к файлам платный (смс, яндекс-деньги, веб-мани…).

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