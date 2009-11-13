Сайт под ключ!

Все сайты на одном хостинге. CMS joomla 1.0.12 уже установлена на всех сайтах. Два сайта перенести с других хостингов, плюс мигрировать с DLE на Joomla. 10 штук нужно настроить "с нуля" на стандартных шаблонах. Разделы на всех сайтах одинаковые: 1. ...