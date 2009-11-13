Создать сайт

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок627 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Задача:

1. Создать эксклюзивный дизайн сайта для авиакомпании.

2. Выбрать наиболее подходящую, и надежную CMS

3. Внедрить дизайн в CMS

4. Внедрить в CMS движок покупки авиа билетов

5. Набить контентом сайт

6. Запустить сайт

7. + за доп. плату дальнейшее усовершенствование сайта

Желаемый результат что-то вроде сайта www*s7*ru & www*skyexpress*ru

Приблизительные разделы сайта:

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Что такое электронный билет

Как купить авиабилет на сайте

Где купить авиабилет

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Проект отдам серьезному человеку, у которого за плечами есть успешные проекты.

Оплата ТОЛЬКО после выполнения проекта. Безнал, вебмони, наличные.

Готов составить договора.

Желательно чтоб исполнитель жил в Москве.

Большая просьба некомпетентным людям не постить здесь

Все вопросы ICQ 383288159 - (Винс)

14 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
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