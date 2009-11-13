Создать сайт

Тех.задание (краткое) Сайт писателя: Мне нужно просто красивая главная страница и немного флеш на ней для обозначения эффекта магии. + Две страницы – вроде обложки книги (рисунки по сюжету). Остальные странички, типа об авторе и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Задача:
1. Создать эксклюзивный дизайн сайта для авиакомпании.
2. Выбрать наиболее подходящую, и надежную CMS
3. Внедрить дизайн в CMS
4. Внедрить в CMS движок покупки авиа билетов
5. Набить контентом сайт
6. Запустить сайт
7. + за доп. плату дальнейшее усовершенствование сайта
Желаемый результат что-то вроде сайта www*s7*ru & www*skyexpress*ru
Приблизительные разделы сайта:
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Что такое электронный билет
Как купить авиабилет на сайте
Где купить авиабилет
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Проект отдам серьезному человеку, у которого за плечами есть успешные проекты.
Оплата ТОЛЬКО после выполнения проекта. Безнал, вебмони, наличные.
Готов составить договора.
Желательно чтоб исполнитель жил в Москве.
Большая просьба некомпетентным людям не постить здесь
Все вопросы ICQ 383288159 - (Винс)
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