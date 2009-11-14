Разработка доски объявлений "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок319 просмотров
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Для нашей компании необходимо создать доску объявлений по аренде недвижимости "под ключ".

Краткое описание здесь, более подробное ТЗ - в приложении. Принимаются заявки с описанием вашего видения реализации.

Проект будет представлять собой доску предложений по аренде жилой и нежилой недвижимости, структурированную по региональному принципу с элементами геотаргетинга.

Язык проекта – русский.

Используемые технологии.

На выбор исполнителя с учетом возможностей сервера по согласованию с заказчиком.

Опции сервера: PHP 3/4/5, Perl 5.8.х, MySQL

Срок выполнения работы: до 30 календарных дней.

Необходимость гарантийного периода на устранение возможных проблем: не менее 3 месяцев.

Исполнение заказа: создание и выкладка «под ключ» на сервер заказчика, тестирование всех функций на работоспособность.

Этапы оплаты:

- 20 % оплата – в течении 3-х дней после установки базового движка на сервер Заказчика,

- 30 % оплата – в течении 3-х дней после демонстрации работы движка с дизайном на сервере Заказчика,

- 30 % оплата – в течении 3-х дней после принятия Заказчиком выполненной работы,

- 20% оплата – по истечении гарантийного периода, или ранее, на усмотрение Заказчика.

Способы оплаты:

Наличный (при нахождении Исполнителя в московском регионе), безналичный (при наличии у Исполнителя юр.лица на территории России), электронные системы – в остальных случаях.

Форма оплаты:

Денежная и комбинированная (возможна передача в качестве части оплаты компьютерной техники и оргтехники, имеющейся в наличии у Заказчика).

Факторы, которые будут учитываться при выборе Исполнителя.

- основной и самый главный – наличие у Исполнителя готовых технических решений в интересующей заказчика области – доски объявлений, желательно в сфере недвижимости. Предложения вида «готовых решений нет, но все быстро сделаем» рассматриваться не будут вне зависимости от других условий,

- надежность Исполнителя, (Заказчик нацелен на дальнейшее развитие проекта и заинтересован в сотрудничестве с профессиональным участником рынка, который сможет в дальнейшем производить необходимую модернизацию системы),

- сроки реализации проекта,

- стоимость проекта,

- при прочих равных условиях, приоритет будет отдан Исполнителю, готовому к приему в оплату по бартеру компьютерную и орг.технику. Заказчик сам активно использует бартер в своей работе и имеет возможность передать различную специализированную компьютерную и орг.технику в зачет стоимости (или части стоимости) работы.

Кроме того, Заказчик имеет возможность оплаты путем предоставления в аренду офисных помещений в бизнес-центрах города Москвы в счет оплаты своих услуг.

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Жду ваших конкретных предложений в личку.

14 лет назад
Georgyr
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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