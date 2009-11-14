Разработка доски объявлений "под ключ"

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Задача: 1. Создать эксклюзивный дизайн сайта для авиакомпании. 2. Выбрать наиболее подходящую, и надежную CMS 3. Внедрить дизайн в CMS 4. Внедрить в CMS движок покупки авиа билетов 5. Набить контентом сайт 6. Запустить сайт 7. + за доп. плату дальнейшее усовершенствование сайта Желаемый результат что-то вроде ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нашей компании необходимо создать доску объявлений по аренде недвижимости "под ключ".
Краткое описание здесь, более подробное ТЗ - в приложении. Принимаются заявки с описанием вашего видения реализации.
Проект будет представлять собой доску предложений по аренде жилой и нежилой недвижимости, структурированную по региональному принципу с элементами геотаргетинга.
Язык проекта – русский.
Используемые технологии.
На выбор исполнителя с учетом возможностей сервера по согласованию с заказчиком.
Опции сервера: PHP 3/4/5, Perl 5.8.х, MySQL
Срок выполнения работы: до 30 календарных дней.
Необходимость гарантийного периода на устранение возможных проблем: не менее 3 месяцев.
Исполнение заказа: создание и выкладка «под ключ» на сервер заказчика, тестирование всех функций на работоспособность.
Этапы оплаты:
- 20 % оплата – в течении 3-х дней после установки базового движка на сервер Заказчика,
- 30 % оплата – в течении 3-х дней после демонстрации работы движка с дизайном на сервере Заказчика,
- 30 % оплата – в течении 3-х дней после принятия Заказчиком выполненной работы,
- 20% оплата – по истечении гарантийного периода, или ранее, на усмотрение Заказчика.
Способы оплаты:
Наличный (при нахождении Исполнителя в московском регионе), безналичный (при наличии у Исполнителя юр.лица на территории России), электронные системы – в остальных случаях.
Форма оплаты:
Денежная и комбинированная (возможна передача в качестве части оплаты компьютерной техники и оргтехники, имеющейся в наличии у Заказчика).
Факторы, которые будут учитываться при выборе Исполнителя.
- основной и самый главный – наличие у Исполнителя готовых технических решений в интересующей заказчика области – доски объявлений, желательно в сфере недвижимости. Предложения вида «готовых решений нет, но все быстро сделаем» рассматриваться не будут вне зависимости от других условий,
- надежность Исполнителя, (Заказчик нацелен на дальнейшее развитие проекта и заинтересован в сотрудничестве с профессиональным участником рынка, который сможет в дальнейшем производить необходимую модернизацию системы),
- сроки реализации проекта,
- стоимость проекта,
- при прочих равных условиях, приоритет будет отдан Исполнителю, готовому к приему в оплату по бартеру компьютерную и орг.технику. Заказчик сам активно использует бартер в своей работе и имеет возможность передать различную специализированную компьютерную и орг.технику в зачет стоимости (или части стоимости) работы.
Кроме того, Заказчик имеет возможность оплаты путем предоставления в аренду офисных помещений в бизнес-центрах города Москвы в счет оплаты своих услуг.
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Жду ваших конкретных предложений в личку.
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