Создание доски объявлений

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка332 просмотра
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Необходимо создать доску объявлений

Необходимы реальные предложения и обоснованая стоимость!!!

Только КИЕВ

14 лет назад
Corsar821
Yaroslav Tesl 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
kpagroup
Павел 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$100
1 день
Очень доволен выполненной работой. Самое главное даже раньше обговоренного срока, что конечно не может не радовать! Чувствуется деловой подход даже с оплатой, утром деньги - вечером стулья. Ценовая политика тоже очень приемлема!!! Всем советую!!!
Работать с Ярославом легко и приятно, проблем с оплатой не возникло. Буду рад дальнейшей, совместной работе.
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