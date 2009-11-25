Создание доски объявлений

Для нашей компании необходимо создать доску объявлений по аренде недвижимости "под ключ". Краткое описание здесь, более подробное ТЗ - в приложении. Принимаются заявки с описанием вашего видения реализации. Проект будет представлять собой доску предложений по аренде жилой ...
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Необходимо создать доску объявлений
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