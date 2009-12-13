Corsar821

Yaroslav Tesl Corsar821

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

80636076219

  • Создание темы (дизайн) для сайта

    Необходимо написать тему, сверстать уник. дизайн для мужского журнала terraman.net на wordpress, с добавлением некоторых новых разделов (фото, видео и прочее) Обращаться с реальными предложениями, возможные наброски, которые вместе доведем до ума

    WordPress
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходим новостной сайт

    Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений Сроки и цены указываать в предложении

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разделы для журнала на WordPress

    Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы: фотогалереей и видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) а вообще если есть какие-то варианты - с удовольствием рассмотрю ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новые разделы в Мужской журнал на WordPress

    Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание мужского интернет журнала

    $500

    Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание интернет-журнала

    $500

    Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание Мужского интернет-журнала

    $500

    Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание мужского интернет-журнала ( КИЕВ )

    $500

    Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание автомобильного портала

    $700

    Предложение только для КИЕВА!!!! Создание сайта (дизайн, логотип и прочее) с: 1. Ссистемой управления контентом (новости и статьи); 2. Базой объявлений о продаже авто по маркам и моделям 3. примеры: autosite. com. ua automania. ru

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Garynych
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
На WP информационно-развлекательный журнал
Ярослав выступил, как порядочный заказчик. Оплата произведена в полном объёме, впечатления от сотрудничества только положительные. Надеюсь, что продолжим работать вместе.
Работой очень доволен, а так же тем что испонитель согласился работать без предоплаты! Возникшие проблемы решались без проблем и работа была сделана по всем пожеланиям. Буду сам обращатся и советую всем!
Ответный отзыв
sbojchuk
Ярослав 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Новосной сайт RSS потоков
Очень грамотный и приятный в общении заказчик. Чётко поставленное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую всем!
Был очень доволен сотрудничеством, индивидуальным подходом и качеством выполненой работой. Смотрите сами - www.starinform.com
Ответный отзыв
kpagroup
Павел 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Создание доски объявлений
Работать с Ярославом легко и приятно, проблем с оплатой не возникло. Буду рад дальнейшей, совместной работе.
Очень доволен выполненной работой. Самое главное даже раньше обговоренного срока, что конечно не может не радовать! Чувствуется деловой подход даже с оплатой, утром деньги - вечером стулья. Ценовая политика тоже очень приемлема!!! Всем советую!!!
Ответный отзыв
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Создание мужского интернет журнала
Если вам прийдется сотрудничать с Ярославом, то вы получите массу положительных эмоций, приятное общение и своевременную оплату. Замечательный заказчик и прекрасный человек! Была очень рада поработать с Ярославом!
Результатом выполненых работ вполне доволен!
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