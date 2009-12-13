Необходимо написать тему, сверстать уник. дизайн для мужского журнала terraman.net на wordpress, с добавлением некоторых новых разделов (фото, видео и прочее) Обращаться с реальными предложениями, возможные наброски, которые вместе доведем до ума
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать доску объявлений, на подобии е-маткета Необходимы реальные предложения и обоснованая стоимость!!!Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений Сроки и цены указываать в предложенииСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы: фотогалереей и видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) а вообще если есть какие-то варианты - с удовольствием рассмотрю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
На WodrPresse реализовать информационно-развлекательный журнал 1. Статьи и новости по категориям. 2. Фотогалерея 3. Другие разделы.. Сроки и цены указываать в предложенииЗавершен14 лет назад
Нужен логотип для сайта (каталога статей) www.webBoards.net Цены и предложения - на стену!Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо поднять ИЦ и PR для мужского журнала www.terraman.net На данный момент ИЦ < 10 и PR = 1 Посещаемость 5000Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходим логотип и легкий дизайн для сайта www.starinform.com Не нужно супер-пупер графики и наворотов. Дизайн = шапка, а так же разделительные полосы для разделовДизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим новосной сайт для RSS потоков Новости должны добавляются сами с RSS потоков!Завершен14 лет назад
Необходимо создать доску объявлений Необходимы реальные предложения и обоснованая стоимость!!! Только КИЕВЗавершен14 лет назад
Нужен сайт аукцион! Необходимы реальные предложения и обоснованая стоимость!!! Только КИЕВСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для информационного портала требуется дизайнер баннеров. Баннеры - в основном статика, реже анимированный gif, еще реже flash. Жду предложений и цен.Баннеры37 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $500
Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, Семья, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Предложение только для КИЕВА!!!! Разделы журнала 1. Знакомства (партнерка mamba.ru ) 2. Статьи и новости по категориям. Админ сам может добавлять категории: Здоровье, Мировые новости, Мужской взгляд Напитки и алкоголь, На досуге, Обзоры фильмов, Психология отношений, Секс, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $700
Предложение только для КИЕВА!!!! Создание сайта (дизайн, логотип и прочее) с: 1. Ссистемой управления контентом (новости и статьи); 2. Базой объявлений о продаже авто по маркам и моделям 3. примеры: autosite. com. ua automania. ruСайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад