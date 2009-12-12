Необходим новостной сайт

Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости. Требуемая функциональность: Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки. Возможность создания страниц с контентом ...
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Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков
Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений
Сроки и цены указываать в предложении
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