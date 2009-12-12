Необходим новостной сайт

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок510 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать новосной сайт, а именно грабер новостей из rss потоков

Так же раздели по недвижемости, авто и прочее тематические раздели объявлений

Сроки и цены указываать в предложении

13 лет назад
Corsar821
Yaroslav Tesl 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для агентства недвижимости

    $250

    Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости. Требуемая функциональность: Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки. Возможность создания страниц с контентом ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта вендинговой компании

    Необходимо создать красивый, яркий, неординарный сайт вендинговой компании (кофейные и снековые автоматы, кофемашины и все, что связано с кофе). Приоритет: уникальность и качество. Оплата поэтапная по факту выполненных работ. Нужен комплексный подход в создании "под ключ" ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой инет магазин

    Простой в смысле по функциональности и дизайну, сайт для немцев, знанеие немецкого не требуеться, все инфо и матерьялы будут предоставлены. получи от 30-200 $ skype: deluxdemon e-mail: [email protected]

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Большой сайт

    Нужен большой сайт 1- рефераты 2-конструктор сайтов 3-счетчики и статистика 4-Каталог организаций ( с возможностью дополнения и редактирования ) 5-Личный кабинет для пользователей 6-возможностью регистрировать свой майл на этом домене ( почтовый сервис ) 7-статьи 8-новости 9-доска объявлений и многое другоеателям

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта

    $250

    Нужно разработать сайт визитку для уже существующего сайта. с добавлением некоторых функций

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простенький инет магазин на Джумле

    Интересует создания одного интернет магазина , по вопросам продажи игровых персонажей.Шаблон мой, от вас настройка всех таблиц , установки банеров, настройка менюшек сайта,настройка функции покупки через вебмани трансфер,настройка самой структуры сайта(дам примеры).Желательно на движке Джумла.Цена ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Персонально для Eddiestyle

    $300

    Удовлетворён дизайном и работай исполнителя и, как и обещал, доверяю ему закончить работу над моим сайтом. все аспекты уже обговорены.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Мега файлообменник

    $1000

    Здравствуйте. Нужен движок, с нуля, для обмена информацией (файлами) между пользователями зарегистрированными на данном сайте. Пользователь может посмотреть все файлы которые когда-либо были загружены другими пользователями на сайт, может скачать, может посмотреть пред-просмотр аудио\видео\флеш\картинки перед ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка поисковика на основе Google/Яндекс

    Нужна разработка простенького поисковика на основе Google AJAX Search API Application (или яндекс) + нужна админка и некоторые фишки. А именно в итоге: 1. прикрутить форму поиска + завязать некоторые функции на админку; 2. при поиске запоминать поисковую ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интранет портал - только Минск + Bitrix!

    $1000

    ТОЛЬКО МИНСК или в радиусе 30км!!! Нужно Сделать Intranet портал на основе 1C-Bitrix На данный момент хватит обычной поставки - в дальнейшем могут быть доработки. Нужно оценить стоимость внедрения. Человек должен быть из Минска, ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад