Мега файлообменник

Здравствуйте. Нужен движок, с нуля, для обмена информацией (файлами) между пользователями зарегистрированными на данном сайте. Пользователь может посмотреть все файлы которые когда-либо были загружены другими пользователями на сайт, может скачать, может посмотреть пред-просмотр аудио\видео\флеш\картинки перед скачиванием, прокомментировать файл и поставить ему оценку, порекомендовать файл и т.д. Так же пользователи могут обмениваться личными сообщениями, смотреть ТОП самых скачиваемых\комментируемых\оценочных файлов, общаться в онлайн чате, оставлять заявки на файлы, загружать свои сайты (мини-хостинг) и тд.

Наиболее полное ТЗ я прикрепил к проекту. От вас хочу услышать только цену.

Просьба писать только тем кто сталкивался с такой задачей!

Так же программистов-одиночек просьба меня не беспокоить.