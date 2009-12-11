Мега файлообменник

Необходимо разработать сайт для регионального агентства недвижимости. Требуемая функциональность: Каталог квартир с возможностью фильтра/поиска (по комнатам, площади, улицам и т.д) с возможностью импорта из Excel и ручного добавление из админки. Возможность создания страниц с контентом ...
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Здравствуйте. Нужен движок, с нуля, для обмена информацией (файлами) между пользователями зарегистрированными на данном сайте. Пользователь может посмотреть все файлы которые когда-либо были загружены другими пользователями на сайт, может скачать, может посмотреть пред-просмотр аудио\видео\флеш\картинки перед скачиванием, прокомментировать файл и поставить ему оценку, порекомендовать файл и т.д. Так же пользователи могут обмениваться личными сообщениями, смотреть ТОП самых скачиваемых\комментируемых\оценочных файлов, общаться в онлайн чате, оставлять заявки на файлы, загружать свои сайты (мини-хостинг) и тд.
Наиболее полное ТЗ я прикрепил к проекту. От вас хочу услышать только цену.
Просьба писать только тем кто сталкивался с такой задачей!
Так же программистов-одиночек просьба меня не беспокоить.
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