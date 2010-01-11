Сайт "под ключ"

Нужен сайт типа http://www.fileindexer.com, http://4megaupload.com/ в плане функционала.

Естественно, если с подобной УСПЕШНОЙ разработкой раньше не занимались - лучше не пишите.

1. Шаблон диза должен быть оригинальный - нюансы будут обсуждаться.

2. Парсер должен не глючить и не баниться поисковиками. Если не умеете делать - лучше не пишите.

3. На главной странице должны быть "Trends", как у http://www.filestube.com (на главной)

4. Движок и база должны быть оптимизированы на высокую нагрузку (от 100к)

5. Нужен чистый код: никаких Zend'ов и Ion Cube'ов.

В случае успешного выполнения проекта возможны регулярные заказы схожей тематики.