Joomla + virtuemart

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок189 просмотров
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В виртуемарте (версия 1.1.4) необходимо сделать :

- в корзине заменить артикул на фото товара, а название товара сделать не ссылкой

- для клиента возможность распечатать заказ

- под фото товара есть "подробнее" надо сделать еще и "купить", чтоб клиент если он знает про товар не делал лишний клик, а сразу кинул в корзину

Какова стоимость и сроки на исполнение данных возможностей.

Пишите что сможете сделать а что нет, незабывайте указывать сроки и цену.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
sviridov1206
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
explorer
Громов 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
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