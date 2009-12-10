Joomla + virtuemart

В виртуемарте (версия 1.1.4) необходимо сделать :

- в корзине заменить артикул на фото товара, а название товара сделать не ссылкой

- для клиента возможность распечатать заказ

- под фото товара есть "подробнее" надо сделать еще и "купить", чтоб клиент если он знает про товар не делал лишний клик, а сразу кинул в корзину

Какова стоимость и сроки на исполнение данных возможностей.

Пишите что сможете сделать а что нет, незабывайте указывать сроки и цену.