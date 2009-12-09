Сайт о строительстве деревянных котеджей

Интересует сайт-визитка на 5-6 страниц (о компании, контакты, материалы-тех документация, галерея работ, акции и пр.). основные моменты:

- легкость и оигинальность дизайна (возможно WEB 2.0)

- МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ интерфейса (а собственно как и материала - задача наполения заказчиком, интересует только существование механизма реализации)

- использование PHP (раздельность програмной и дизайновской части)

... я "в теме", просто заказчик "созревает" к заказу, а я буду в это время занят другими более значимыми проектами.

Для начала беседы о сотрудничестве от Вас для рассмотрения такие моменты:

- каким образом планируете реализацию (програмной и графической части)

- сроки

- цена

... не скрою что адекватность (реализации) и оптимальность(сроков/цены/качества) - будут основами для осуществления сотрудничества.