Сайт на Битрикс

Сделать аналог www.ntv.ru на Drupal по сути это и есть ТЗ указывайте свои цены и сроки предложения без цены не рассматриваются, предложения компаний не рассматриваются
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Требуется разработка на битрикс
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