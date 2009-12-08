Cайт - турфирма

Здраствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется переделать в корне сайт , нужен креатив.

Турфирма занимается однодневными поездками в финляндию.

Требуемые модули - он-лайн заявка, так же сделать автоматически обновляемый модуль ближайшие поездки , допустим , чтобы в 00-00 часов убиралось само с сайта , то есть скрипт с редактируемой базой данных.

ссылка на нынешний сайт:

www.marina-travel.ru

ссылка на главных конкурентов:

http://www.kon-tour.ru/

http://www.orienta-tour.ru

http://www.eutours.ru/

! Перед тем как принимать предложение просьба ознакомиться с содержимым всех 4х сайтов.

Работа нужна качественная и креативная, чтобы выгодно отличаться от остальных. Оплата по безопасной сделке. Шаблонников просьба не беспокоить. Пишите свою цену и сроки. Если очень понравится будет премия.

Спасибо.