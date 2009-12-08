Необходимо разработать сайт "под ключ". Довольно простой: коллаж и несколько разделов меню (описание деятельности, фото, контакты). Подробности при разговоре. icq 285040418 Москва
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт благотворительного фонда "под ключ". Сайт состоит только из статических страниц. На сайте есть форум (можно взять готовый скрипт). Также для создания сайта можно использовать одну из CMS (Drupal, Joomla или другую). Подробное описание сайта в приложенном документе (Fond.zip).
От "исполнителя" необходима информация:
- Примеры работ
- Стоимость создания сайта "под ключ"
- Срок разработки
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