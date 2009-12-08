Сайт благотворительного фонда

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок392 просмотра
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Нужно сделать сайт благотворительного фонда "под ключ". Сайт состоит только из статических страниц. На сайте есть форум (можно взять готовый скрипт). Также для создания сайта можно использовать одну из CMS (Drupal, Joomla или другую). Подробное описание сайта в приложенном документе (Fond.zip).

От "исполнителя" необходима информация:

- Примеры работ

- Стоимость создания сайта "под ключ"

- Срок разработки

14 лет назад
andrii
Андрей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
linecore
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$300
15 дней
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