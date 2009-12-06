Создать интернет магазин с 0

День добрый!

Необходимо создать интернет магазин с возможностью управления, загрузки товаров из списка (или 1С или что-то подобное), совместимый с яндекс.Маркет и прайс ру. Дружащий с поисковиками, возможно дальнейшее сотрудничество по раскрутке и продвижению. В каталог внести 50-100 товаров, остальное занесу сам. Дизайн стартовой страницы.

Что-то вроде visionpro.ru zonadostupa.ru

Дайте пожалуйста ссылки на примеры того, что могу получить.

Мыло aleksander_sta собака mail.ru icq нет

Александр

Москва